Росіяни вчергове атакували Запоріжжя КАБами: били по цивільному населенню, є загиблий (оновлено)

Російські окупанти тепер щовечора тероризують Запоріжжя КАБами

Російські окупанти ввечері 23 вересня знову атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. З району тимчасово окупованого Молочанська Запорізької області ворог випустив не менше чотирьох КАБів у бік міста.

Про це повідомили місцеві моніторингові канали. Інформацію підтвердив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

Повідомляється, що у місті чули не менше чотирьох вибухів. Також перед атакою в небі над містом перебували два розвідувальні безпілотники росіян, збити обидва вдалося тільки після того, як місто вже було атаковане.

Мешканці Запоріжжя у каналах публікують фото та відео наслідків удару окупантів. Зазначається, що удар прийшовся на один з районів Запоріжжя.

Голова ОВА Федоров зазначив, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури міста. Також окупанти цілеспрямовано вдарили по житловій забудові в одному з районів міста.

"Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих. Росіяни ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки", – написав він.

Зазначимо, що атаки окупантів проти Запоріжжя набувають характеру щоденного терору. Пізно ввечері у неділю, 22 вересня, росіяни завдали удару по Запоріжжю коригованими авіаційними бомбами (КАБ). За уточненими даними, постраждала 21 людина, серед них — неповнолітня. Також пошкоджено багатоповерхівки та навчальні заклади.

22 вересня росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами. Кориговані авіабомби — це звичайні авіабомби, які росіяни оснащують спеціальним модулем, що збільшує дальність її скидання до кількох десятків кілометрів. КАБи активно використовуються росіянами для ударів по прифронтових містах, вони прилітають по Харкову та Сумах.