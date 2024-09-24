Есть жертва, среди раненых — дети: подробности ночного авиаудара по Запорожью (фото и видео)

Полностью уничтожен частный дом

Вечером в понедельник, 24 сентября, россияне атаковали Запорожье корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Погиб мужчина, среди раненых – дети.

"1 человек погиб и еще 6 человек, среди которых 13-летняя девочка и 15-летний парень, ранены в результате российских атак по Запорожью", — рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале утром 24 сентября.

Он добавил, что враг нанес три ракетных удара по Запорожью и Растущему. Кроме того, российская армия нанесла 15 авиационных ударов по Запорожью, Кушугуму, Камышевахе и Левадному.

Как уточнили в полиции Запорожской области, россияне нанесли серию ударов по городу Запорожье и Запорожскому району с 22:30 до 23:00 23 сентября. Они попали по объектам гражданской инфраструктуры. В частном секторе произошло возгорание жилых домов и хозяйственных построек.

В ГСЧС добавили, что из-за вражеского удара один из частных домов полностью уничтожен, второй получил разрушения. Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственного сооружения, гаража и открытой территории. В ходе ликвидации последствий волонтеры спасли из разрушенного дома песика и передали ее соседям.

Как сообщал "Телеграф", около 5:30 во вторник, 24 сентября, в Сумах раздался сильный взрыв. В тот момент в части областей Украины, в том числе и в Сумской, была объявлена воздушная тревога.