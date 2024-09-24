Є жертва, серед поранених — діти: подробиці нічного авіаудару по Запоріжжю (фото та відео)

Повністю знищено приватний будинок

Ввечері у понеділок, 24 вересня, росіяни атакували Запоріжжя коригованими авіаційними бомбами (КАБ). Загинув чоловік, серед поранених — діти.

"1 чоловік загинув та ще 6 людей, серед яких 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю", — розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі зранку 24 вересня.

Він додав, що ворог завдав три ракетні удари по Запоріжжю та Ростущому. Крім того, російська армія здійснила 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі та Левадному.

Як уточнили у поліції Запорізької області, росіяни завдали серію ударів по місту Запоріжжя та Запорізькому району з 22:30 по 23:00 23 вересня. Вони поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури. У приватному секторі сталися займання житлових будинків і господарчих споруд.

У ДСНС додали, що через ворожий удар один з приватних будинків повністю знищено, другий зазнав руйнувань. Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери врятували зі зруйнованого будинку песика та передали його сусідам.

Як повідомляв "Телеграф", близько 5:30 у вівторок, 24 вересня, у Сумах пролунав сильний вибух. У цей час у частині областей, у тому числі й у Сумській, було оголошено повітряну тривогу.