Росіяни знову атакували Запоріжжя: в місті чути вибухи

Місцевим жителям радять перебувати в укриттях

Російські війська продовжують атакувати Запоріжжя. У місті було чути звуки вибухів.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив про вибухи в області. Своєю чергою місцеві пабліки зазначили, що у Запоріжжі пролунали декілька вибухів.

Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" пише, що було зафіксовано пуски КАБів у напрямку Запоріжжя. За даними інших моніторингових каналів, було випущено щонайменше 6 бомб у бік району і міста.

Крім того, о 21:43 Сили оборони Півдня України повідомили, що існує загроза запуску балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму. Проте вже о 21:56 було оголошено про відбій загрози.

Своєю чергою у Повітряних Силах Збройних сил України також повідомили про пуск КАБ на Запоріжжі. Також повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 22:17 у ПС повідомили, що фіксується активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Тому існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 23 вересня знову атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. З району тимчасово окупованого Молочанська Запорізької області ворог випустив не менше чотирьох КАБів у бік міста.