Россияне снова атаковали Запорожье: в городе слышны взрывы

Местным жителям советуют находиться в укрытиях

Российские войска продолжают атаковать Запорожье. В городе были слышны звуки взрывов.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в области. В свою очередь местные паблики отметили, что в Запорожье прогремели несколько взрывов.

Telegram-канал "Николаевский Ваньок" пишет, что были зафиксированы пуски КАБов в направлении Запорожья. По данным других мониторинговых каналов, было выпущено не менее 6 бомб в сторону района и города.

Кроме того, в 21:43 Силы обороны Юга Украины сообщили, что существует угроза запуска баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма. Однако уже в 21:56 было объявлено об отбое угрозы.

В свою очередь в Воздушных Силах Вооруженных сил Украины также сообщили о пуске КАБ на Запорожье. Также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

В 22:17 в ПС сообщили, что фиксируется активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Поэтому существует угроза применения авиационных средств поражения.

Напомним, россияне вечером 23 сентября снова атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Из района временно оккупированного Молочанска Запорожской области враг выпустил не менее четырех КАБ в сторону города.