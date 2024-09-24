Война — день 944: россияне пытаются прорваться под Покровском и бомбят Запорожье

Оперативно о главном за сутки

Российские войска продолжают медленно продвигаться в разных местах Донецкой области, в то время как у ВСУ есть успехи в Луганской. Наиболее активные боевые действия наблюдаются на Покровском направлении, а эксперты не исключают, что украинским защитникам придется там отступить. Вместе с тем Россия планирует увеличить военный бюджет в 2025 году, что точно не говорит о намерении садиться за стол переговоров. А с приближением зимы растет и вероятность новых ударов по энергетической инфраструктуре.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Запорожье после обстрелов пропал свет в некоторых районах, также сообщается о пострадавшей гражданской инфраструктуре. Кроме того появилась информация о сильном взрыве в Константиновке (Донецкая область).

С ситуацией в Украине за 21 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 941: обострение на фронте и жестокие удары по Харькову и Кривому Рогу

О новостях и событиях 22 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 942: оккупанты пытаются прорваться на новом направлении и готовят масштабный удар

О том, что происходило 23 сентября, читайте в трансляции: Война — день 943: оккупанты продвинулись на Донбассе и сбросили авиабомбы на Запорожье