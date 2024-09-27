Під завалами можуть бути люди: по Кривому Рогу вдарили балістикою, деталі і фото (оновлюється)

Ворог влучив в адмінбудівлю

У п'ятницю, 27 вересня, в Кривому Розі пролунали вибухи. Росіяни вдарили ракетою по поліцейському управлінню.

UPD 11:07 Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вже відомо про чотирьох постраждалих чоловіків. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Він також зазначив, що наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

UPD 10:37 За даними ДСНС, станом на 10:20 постраждали 3 людини. Під завалами ймовірно перебувають люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

UPD 10:30 Лисак повідомив, що внаслідок ракетного удару є постраждалі. Госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості. За його словами, пошкоджена адмінбудівля, а також приватні будинки. На місці працюють екстрені служби. Під завалами шукають людей.

Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що біло пряме влучання в будівлю УВС міста. За його словами, постраждалим вже надається медична допомога.

UPD 10:20 У Національній поліції повідомили, що близько 9:15 росіяни вдарили ракетою по поліцейському управлінню у Кривому Розі. Наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди.

"В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч. Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ", — сказано в повідомленні.

Тим часом у мережі почали з'являтися перші фото з наслідками удару. Видання "СВОЇ Кривий Ріг" опублікувало кадри з місця влучання.

Своєю чергою начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив про влучання ракети в місті. Також він закликав містян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Перед цим Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" повідомив про запуск ворогом балістичних ракет на Кривий Ріг. При цьому наразі повітряна тривога оголошувалася в багатьох областях України. Проте о 9:48 повідомили про відбій майже у всіх регіонах, зокрема, й у Дніпропетровській області.

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Нагадаємо, 26 вересня у Харкові пролунали вибухи. Росіяни вчергове вдарили по місту керованими авіаційними бомбами (КАБ).