Росіяни знову атакували Харків КАБами: під удар потрапили житлові будинки (оновлено)

На місці влучань працюють спеціальні служби

У четвер, 26 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Росіяни вчергове вдарили по місту керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, окупанти вдарили КАБом по приватній житловій забудові у Київському районі міста.

UPD 17:45 Синєгубов повідомив, що медики екстренки надали допомогу чотирьом постраждалим, з них двоє людей — отримали гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них — госпіталізована.

Київський район Харкова

Мер міста мер міста Ігор Терехов повідомив, що є попередня інформація про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. За його словами, дві жінки постраждали від численних порізів склом, у чоловіка гостра реакція на стрес.

Очільник ОВА додав, що всього ворог вдарив трьома КАБами. Ще два удари, попередньо, були в лісовому масиві.

"Один з КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку", — зазначив він.

Як відомо, нещодавно Росія почала скидати на Запоріжжя КАБи, які раніше до міста не діставали. Проте ситуацію змінила одна модифікація окупантів. Вже відомо, чи є загроза для великих міст на кшталт Дніпра та Одеси, а також як вберегтись від бомб, які майже не реально збити.

Нагадаємо, у понеділок, 23 вересня, росіяни знову атакували Запоріжжя КАБами. Загинув чоловік, серед поранених — діти.