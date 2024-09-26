Россияне снова атаковали Харьков КАБами: под удар попали жилые дома (обновлено)

На месте попаданий работают специальные службы

В четверг, 26 сентября, в Харькове раздались взрывы. Россияне в очередной раз ударили по городу управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, оккупанты ударили КАБом по частной жилой застройке в Киевском районе города.

UPD 17:45 Синегубов сообщил, что медики оказали помощь четырем пострадавшим, из них два человека — получили острую реакцию на стресс. Еще две женщины получили ранения стеклом, одна из них – госпитализирована.

Киевский район Хрькова

Мэр города мэр города Игорь Терехов сообщил, что есть предварительная информация о трех пострадавших в результате прилетов по Харькову. По его словам, две женщины пострадали от многочисленных порезов стеклом, у мужчины острая реакция на стресс.

Глава ОВА добавил, что враг всего ударил тремя КАБами. Еще два удара, предварительно, были в лесном массиве.

"Один из КАБов попал в землю, повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. Горит крыша дома", — отметил он.

Как известно, недавно Россия начала сбрасывать на Запорожье КАБы, которые раньше в город не доставали. Однако ситуацию изменила одна модификация оккупантов. Уже известно, есть ли угроза большим городам типа Днепра и Одессы, а также как уберечься от бомб, которые почти не реально сбить.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, россияне снова атаковали Запорожье КАБами. Погиб мужчина, среди раненых – дети.