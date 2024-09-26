"Российская мясорубка" не останавливается: какие потери армии РФ на самом горячем направлении фронта

Оккупанты изо всех сил давят на Донбассе

На Покровском и Торецком направлениях продолжаются самые ожесточенные бои. Сейчас российская армия теряет там сотни своих людей каждый день.

Об этом сообщил эксперт BILD Юлиан Репке, анализируя открытые данные. По его словам, армия РФ пытается захватить центр Торецка, чтобы затем оккупировать весь город.

Также оккупанты продолжают давить в направлении Покровска, который уже в 8 км от фронта.

"Это тактика, которую мы уже часто видели и, надо честно сказать, она всегда работала благодаря преимуществу (в ресурсах)", — сказал Репке.

Россияне наступают на Покровск с юга, ведь по данным бойца бригады "Кара-Даг", только на этом участке фронта армия РФ ежедневно теряет 100-200 солдат.

По мнению эксперта, эта цифра может быть вполне реалистичной, потому что в местах, где шли бои за "1-2 часа поездки можно увидеть, как много россиян убито за последнее время". То есть Россия, вероятно, теряет несколько сотен человек каждый день по всей линии фронта.

Напомним, что очень напряженная ситуация сейчас в Угледаре Донецкой области. Город остается одним из самых сложных участков на фронте, ведь он в осаде русских войск с двух сторон. Украинские военные удерживали Угледар около двух лет. Город удобен для обороны, потому что расположен на высоте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные сообщают о возможной подготовке россиян к штурмам в Запорожье. Армия РФ подтягивает резервы и изменяет тактику ведения боевых действий.