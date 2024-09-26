"Російська м’ясорубка" не зупиняється: які втрати армії РФ на найгарячішому напрямку фронту

Окупанти щосили тиснуть на Донбасі

На Покровському та Торецькому напрямках тривають найзапекліші бої. Наразі російська армія втрачає там сотні своїх людей щодня.

Про це повідомив експерт BILD Юліан Рьопке, аналізуючи відкриті дані. За його словами, армія РФ намагається захопити центр Торецька, аби потім окупувати все місто.

Також окупанти продовжують тиснути у напрямку Покровська, який вже за 8 км від фронту.

"Це тактика, яку ми вже часто бачили і, треба чесно сказати, вона завжди працювала завдяки перевазі (в ресурсах)", — сказав Рьопке.

Росіяни наступають на Покровськ з півдня, адже за даними бійця бригади "Кара-Даг", тільки на цій ділянці фронту армія РФ щодня втрачає 100-200 солдатів.

На думку експерта, ця цифра може бути цілком реалістичною, бо в місцях, де точилися бої за "1-2 години поїздки можна побачити, як багато росіян убито за останній час". Тобто Росія, ймовірно, втрачає кілька сотень людей щодня на всій лінії фронту.

Нагадаємо, що дуже напружена ситуація наразі у Вугледарі на Донеччині. Місто залишається однією з найскладніших ділянок на фронті, адже воно в облозі російських військ з двох сторін. Українські військові утримували Вугледар близько двох років. Місто зручне для оборони, бо розташоване на висоті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові повідомляють про можливу підготовку росіян до штурмів на Запоріжжі. Противник підтягує резерви та змінює тактику ведення бойових дій.