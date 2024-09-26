Горел дом, обломки дрона упали в детском саду: последствия ночной атаки на Киев (фото, видео)

Момент сбития "шахеда" попал на видео

В четверг, 26 сентября, россияне атаковали Украину "шахедами", взрывы раздавались в Киеве и области. В результате падения обломков в Печерском районе происходила разгерметизация газовой трубы.

Об этом сначала сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Впоследствии спасатели ГСЧС обнародовали отчет.

В ГСЧС сообщили, что разгерметизация газовой трубы произошла на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением.

"Пожар ликвидирован. Также, еще в четырех жилых домах повреждены окна и около 20 припаркованных у дома автомобилей", — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что от падения обломков пострадали два десятка автомобилей. Некоторые из них пылали. В других также выбиты стекла и смятые бамперы.

В КМВА также добавили, что Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы следовало более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках велась в течение 5 часов.

Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов.

Следует добавить, что первые взрывы в столице прогремели около 1:40. Затем на рассвете мэр Киева сообщил о работе ПВО в одном из районов. Столичные власти сообщили, что обломки упали на территории детского сада.

В сети также показали момент сбивания "шахеда" в Киеве. На опубликованных кадрах заметно, как попали в дрон и он упал.

Кроме этого, ранее "Телеграф" писал, что россияне снова атаковали Запорожье.