Горів будинок, уламки дрона впали у дитсадку: наслідки нічної атаки на Київ (фото)

Момент збиття "шахеда" потрапив на відео

У четвер, 26 вересня, росіяни атакували Україну "шахедами", вибухи лунали в Києві і області. Внаслідок падіння уламків у Печерському районі талась розгерметизація газової труби.

Про це спочатку повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Згодом рятувальники ДСНС оприлюднили звіт.

У ДСНС повідомили, що розгерметизація газової труби сталась на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням.

"Пожежа ліквідована. Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів", — йдеться у повідомленні.

У КМВА також додали, що Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.

Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів.

Варто додати, що перші вибухи у столиці пролунали близько 1:40. Потім на світанку мер Києва повідомив про роботу ППО в одному з районів. Столична влада повідомила, що уламки впали на території дитячого садочку.

У мережі також показали момент збиття "шахеда" у Києві. На опублікованих кадрах помітно, як влучили в дрон і він впав.

Окрім цього, раніше "Телеграф" писав, що росіяни знову атакували Запоріжжя.