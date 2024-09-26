Серед поранених — дитина: росіяни знову атакували Запоріжжя, всі подробиці (фото і відео)

Поліцейські документують наслідки чергового обстрілу

У ніч проти 26 вересня російські війська вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок цього, семеро людей поранені, середних них — дитина.

Пошкоджень зазнали територія одного з промислових підприємств та житлова забудова. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств. Понівечені приватні та багатоквартирний будинки. Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань", — написав він.

На місцях влучань у Запоріжжі поліцейські документують наслідки чергової масованої атаки. За даними, правоохоронців, ворог міг здійснити атаку по місту КАБами по території обласного центру та Запорізького району.

Внаслідок одного з ударів по вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок.

Ще одне влучання прийшлося поруч із приватним будинком одного з районів міста. Пошкоджені поруч розташовані домоволодіння та транспортні засоби. Наразі відомо про сімох постраждалих людей, серед них одна дитина. На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська знову атакували Київ та область ударними безпілотниками "шахед". У столиці лунали вибухи.