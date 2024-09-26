Среди раненых — ребенок: россияне снова атаковали Запорожье, все подробности (фото и видео)

Полицейские документируют последствия очередного обстрела

В ночь на 26 сентября российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. В результате семеро человек ранены, средних них — ребенок.

Повреждения получили территория одного из промышленных предприятий и жилая застройка. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Четверо женщин, двое мужчин и 14-летний мальчик. Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий. Изуродованы частные и многоквартирные дома. Чрезвычайники и коммунальщики работают на местах попаданий", — написал он.

На местах попадания в Запорожье полицейские документируют последствия очередной массированной атаки. По данным правоохранителей, враг мог совершить атаку по городу КАБами по территории областного центра и Запорожского района.

В результате одного из ударов по взрывной волне и обломкам поврежден многоквартирный дом.

Еще одно попадание пришлось рядом с частным домом одного из районов города. Поврежденные рядом расположены домовладения и транспортные средства. Пока известно о семи пострадавших людях, среди них один ребенок. На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики, спасатели и другие профильные службы города.

В Запорожской ОВА добавили, что по состоянию на 8:00 количество пострадавших возросло до 8. Спасатели ГСЧС показали фото и видео ночной атаки по городу.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска снова атаковали Киев и область ударными беспилотниками "шахед". В столице раздавались взрывы.