Под завалами могут быть люди: по Кривому Рогу ударили баллистикой, детали и фото (обновляется)

Жителей города призвали находиться в укрытиях

В пятницу, 27 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы. Это произошло после оглашения воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, враг совершил ракетную атаку. Он также подчеркнул, что есть риски повторных ударов баллистики.

UPD 9:52 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал по админзданию. По всей вероятности, под завалами могут быть люди.

Между тем, в сети начали появляться первые фото с последствиями удара. Издание "СВОИ Кривой Рог" опубликовало кадры с места попадания.

В свою очередь начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил о попадании ракеты в городе. Также он призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Перед этим Telegram-канал "Николаевский Ваньок" сообщил о запуске врагом баллистических ракет в Кривой Рог. При этом воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины. Однако в 9:48 сообщили об отбое почти во всех регионах, в том числе и в Днепропетровской области.

Новость дополняется…

Напомним, 26 сентября в Харькове раздались взрывы. Россияне в очередной раз ударили по городу управляемыми авиационными бомбами (КАБ).