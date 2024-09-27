Трое погибших, ранен ребенок: россияне под утро ударили по Одесчине (фото и видео)

Повреждены частные и многоквартирные дома

Под утро в пятницу, 27 сентября, россияне атаковали беспилотниками город Измаил Одесской области. В результате ударов погибли трое пожилых людей, среди пострадавших ребенок.

"Сегодня под утро враг устроил масштабный террор Измаила. Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадало 11 человек, среди которых один ребенок", — сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Позже в ГСЧС сообщили, что пострадавших уже 12 человек.

Вражеская атака привела также к разрушениям. Повреждены частные и многоквартирные дома, кроме того, пострадали дворовые постройки, здания, автомобили.

В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров. Их оперативно ликвидировали наши пожарные. Людям оказывается вся необходимая помощь, отметил Кипер.

Как сообщал "Телеграф", 20 сентября, россияне ударили по Одессе "Искандером". Была повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также пострадало гражданское судно под флагом Антигуа. Четверо гражданских людей получили ранения.