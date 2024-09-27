Троє загиблих, поранено дитину: росіяни під ранок вдарили по Одещині (фото та відео)

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки

Під ранок у п'ятницю, 27 вересня, росіяни атакували безпілотниками місто Ізмаїл Одеської області. Внаслідок ударів загинуло троє людей, серед постраждалих дитина.

"Сьогодні під ранок ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина", — повідомив у Telegram глава Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Пізніше у ДСНС повідомили, що постраждалих вже 12 осіб.

Ворожа атака спричинила також руйнування. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, крім того, постраждали надвірні споруди, будівлі, автівки.

Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж. Їх оперативно ліквідували наші вогнеборці. Людям надається вся необхідна допомога, зазначив Кіпер.

Як повідомляв "Телеграф", 20 вересня, росіяни вдарили по Одесі "Іскандером". Була пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також постраждало цивільне судно під прапором Антигуа. Четверо цивільних людей отримали поранення.