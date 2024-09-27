Война — день 947: россияне продвигаются под Угледаром и готовятся к наступлению на Запорожье

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение длится уже 947 сутки, а россияне так и не прекращают попыток оккупировать больше территорий. Одна из самых напряженных ситуаций вокруг Угледара, где, несмотря на официальные заявления, OSINT-аналитики все же наблюдают продвижение армии РФ. В то же время не менее горячо в направлении Покровска и Курахово, где произошло более половины из 181 боестолкновений. Более того, россияне продолжают совершенствовать собственное оружие для ударов по Украине и готовить штурмовые подразделения для наступления в Запорожской области. Продвинуться к Запорожью россиянам станет легче, если они смогут захватить Угледар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В вечерней сводке Генштаба отмечается, что на Покровском направлении, с начала этих суток, велось 39 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны отразили 34 наступательных действия, пять – еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 34 раза штурмовал у Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Украинские защитники остановили 27 атак, семь – еще продолжаются.

О том, что происходило 24 сентября, читайте в трансляции: Война — день 944: россияне пытаются прорваться под Покровском и бомбят Харьков

С ситуацией в Украине за 25 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 945: продвижение россиян под Покровском и критическая ситуация в Угледаре

О новостях и событиях 26 сентября мы рассказывали здесь: Война – день 946: в Угледаре критическая ситуация, а в России новая ядерная доктрина