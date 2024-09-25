Война — день 945: продвижение россиян под Покровском и критическая ситуация в Угледаре

Оперативно о главном за сутки

Покровское и соседнее Кураховское направления все еще остаются наиболее горячими местами на фронте, однако существенное обострение также происходит на Лиманском направлении. Россияне завершили захват Украинска и могут вскоре выбить ВСУ из Угледара. Кроме того, Киев не смог убедить союзников в необходимости разрешить удары дальнобойным оружием по российской территории, в то время как оккупанты готовят новые масштабные обстрелы украинской энергосистемы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 25 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 После обстрела Запорожья количество пострадавших увеличилось до семи человек, из них трем понадобилась госпитализация.

00:00 Одесса подверглась обстрелу, а местные каналы сообщают, что целью россиян была энергетическая инфраструктура. В воздушном пространстве Украины наблюдается около 15 БПЛА, часть из которых зашла с юга, а другая с севера.

О новостях и событиях 22 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 942: оккупанты пытаются прорваться на новом направлении и готовят масштабный удар

О том, что происходило 23 сентября, читайте в трансляции: Война — день 943: оккупанты продвинулись на Донбассе и сбросили авиабомбы на Запорожье

С ситуацией в Украине за 24 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 944: россияне пытаются прорваться под Покровском и бомбят Харьков