Угроза для Селидово: россияне могли захватить еще один город на Донбассе, что известно (карты)

Официального подтверждения этой информации со стороны украинского командования пока не было

Российская армия могла захватить город Украинск на Кураховском направлении в Донецкой области, который находится недалеко от Селидово. При этом Силы Обороны Украины освободили территорию агрегатного завода в Волчанске.

Об этом сообщил канал Deep State. Аналитики показали обновленную карту боевых действий.

Российские СМИ написали о взятии Украинска еще несколько дней назад. Официального подтверждения этой информации со стороны украинского командования пока не было.

Согласно карте Deep State, российские войска со стороны Украинска уже приблизились к Цукурино. Судя по картам, россиянам удается продвигаться к Селидово лишь с юга и востока.

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В утренней сводке Генштаб ВСУ подтвердил, что в войска РФ пытаются продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино. Так добавили, что россияне атаковали украинские позиции в районе Дальнего, Константиновки, Екатериновки и Желанного- 2. Однако про взятие Украинска россиянами нет ни слова.

В Deep State же заявили, что российские войска продвинулись и на других участках Покровского направления. Также есть продвижение противника на Лиманском направлении.

"Враг оккупировал Украинск, а также продвинулся возле Пречистовки, Селидового, Невельского, в Желанном Первом и Невском", — говорится в сообщении военных аналитиков.

В то же время украинские части продвинулись в Волчанске на Харьковском направлении, о чем ранее уже сообщало ГУР.

Напомним, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Ситуация на этом отрезке фронта тяжелая.

Ранее "Телеграф" рассказывал читателям, что будет, если Россия все же захватит Угледар.