Загроза для Селидового: росіяни могли захопити ще одне місто на Донбасі, що відомо (мапи)

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку українського командування поки що не було

Російська армія могла захопити місто Українськ на Курахівському напрямку в Донецькій області, яке знаходиться недалеко від Селидового. При цьому Сили Оборони України звільнили територію агрегатного заводу у Вовчанську.

Про це повідомив канал Deep State. Аналітики показали оновлену мапу бойових дій.

Російські ЗМІ написали про взяття Українська ще кілька днів тому. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку українського командування наразі не було.

Згідно з картою Deep State, війська РФ з боку Українська вже наблизилися до Цукуріного. Судячи з карт, росіянам вдається просуватися до Селидового лише з півдня та сходу.

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У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ підтвердив, що у війська РФ намагаються просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуріного. Та додали, що росіяни атакували українські позиції в районі Далекого, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного-2. Однак про взяття Українська росіянами немає жодного слова.

У Deep State заявили, що російські війська просунулися і на інших ділянках Покровського напрямку. Також є просування супротивника на Лиманському напрямі.

"Ворог окупував Українськ, а також просунувся біля Пречистівки, Селидового, Невельського,в Желанному Першому та Невському", — йдеться у повідомленні військових аналітиків.

Водночас, українські частини просунулися у Вовчанську на Харківському напрямку, про що раніше вже повідомляло ГУР.

Нагадаємо, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Ситуація у цьому відрізку фронту важка.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, що буде, якщо Росія все ж таки захопить Вугледар.