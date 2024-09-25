Війна — день 945: просування росіян під Покровськом та критична ситуація у Вугледарі

Оперативно про головне за добу

Покровське та сусіднє Курахівське напрями все ще залишаються найбільш гарячими місцями на фронті, проте суттєве загострення також відбувається на Лиманському напрямку. Росіяни завершили захоплення Українська і можуть незабаром вибити ЗСУ з Вугледару. Крім того, Київ не зміг переконати союзників у необхідності дозволити удари далекобійною зброєю по російській території, тоді як окупанти готують нові масштабні обстріли української енергосистеми.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 25 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Після обстрілу Запоріжжя кількість постраждалих збільшилась до семи осіб, з них трьом знадобилася госпіталізація.

00:00 Одеса зазнала обстрілу, а місцеві канали повідомляють, що метою росіян була енергетична інфраструктура. У повітряному просторі України спостерігається близько 15 БПЛА, частина яких зайшла з півдня, а інша з півночі.

Про новини та події 22 вересня ми розповідали тут: Війна — день 942: окупанти намагаються прорватися на новому напрямку та готують масштабний удар

Про те, що відбувалося 23 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 943: окупанти просунулися на Донбасі та скинули авіабомби на Запоріжжя

З ситуацією в Україні за 24 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 944: росіяни намагаються прорватися під Покровськом та бомблять Харків