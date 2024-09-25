Війна — день 945: просування росіян під Покровськом та критична ситуація у Вугледарі
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Покровське та сусіднє Курахівське напрями все ще залишаються найбільш гарячими місцями на фронті, проте суттєве загострення також відбувається на Лиманському напрямку. Росіяни завершили захоплення Українська і можуть незабаром вибити ЗСУ з Вугледару. Крім того, Київ не зміг переконати союзників у необхідності дозволити удари далекобійною зброєю по російській території, тоді як окупанти готують нові масштабні обстріли української енергосистеми.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 25 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
1:00 Після обстрілу Запоріжжя кількість постраждалих збільшилась до семи осіб, з них трьом знадобилася госпіталізація.
00:00 Одеса зазнала обстрілу, а місцеві канали повідомляють, що метою росіян була енергетична інфраструктура. У повітряному просторі України спостерігається близько 15 БПЛА, частина яких зайшла з півдня, а інша з півночі.
Про новини та події 22 вересня ми розповідали тут: Війна — день 942: окупанти намагаються прорватися на новому напрямку та готують масштабний удар
Про те, що відбувалося 23 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 943: окупанти просунулися на Донбасі та скинули авіабомби на Запоріжжя
З ситуацією в Україні за 24 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 944: росіяни намагаються прорватися під Покровськом та бомблять Харків