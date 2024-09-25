"Все йде за планом": в Міноборони розповіли про постачання снарядів від Чехії

Причиною затримок у постачанні стала відсутність достатнього фінансування

На початку літа 2024 року були серйозні затримки у постачанні Україні снарядів через чеську "снарядну ініціативу". Але зараз все вирівнялося та йде за встановленими заздалегідь планами.

Про це сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в ефірі Національного телемарафону, коментуючи постачання боєприпасів Україні. Він сказав, що причиною затримок стала відсутність фінансування.

"Сьогодні постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи "Снаряди для України" вирівнялися, хоча на початку літа була просадка в цьому питанні через відсутність фінансів. Станом на вересень все йде за планом постачання, згідно з узгодженими графіками. Це досить серйозна підтримка на полі бою", – сказав він.

За словами заступника голови МОУ, чеська "снарядна ініціатива" дозволяє Україні отримувати снаряди не лише стандарту НАТО, але й радянських зразків. Він висловив сподівання, що ініціатива продовжить працювати й після того, як Україна отримає законтрактовану раніше кількість снарядів, які обіцяла надати Чехія.

Тим часом нещодавно міністерство оборони Чехії визнало, що деякі боєприпаси для України можуть бути неякісними. Очільниця відомства Яна Чернохова підтвердила, що серед закуплених снарядів можуть траплятися проблемні зразки.

Заява Чернохової стала відповіддю на публікацію німецького видання Handelsblatt, яке з посиланням на українських військових повідомило про проблеми з деякими снарядами, отриманими від Чехії. За даними видання, частина боєприпасів мала неякісні детонатори. Це призводило до передчасних вибухів та створювало загрозу для українських військових і техніки.

Втім, зараз Україна нарешті змогла налагодити виробництво боєприпасів до 155 мм артилерії. Раніше у питаннях постачання снарядів "натівського" калібру ЗСУ покладалися виключно на західних союзників.