"Все идет по плану": в Минобороны рассказали о поставках снарядов от Чехии

Причиной задержек в снабжении стало отсутствие достаточного финансирования

В начале лета 2024 года были серьезные задержки в поставке Украине снарядов из-за чешской "снарядной инициативы". Но сейчас все выровнялось и идет по установленным заранее планам.

Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в эфире Национального телемарафона, комментируя поставки боеприпасов Украине. Он сказал, что причиной задержек стало отсутствие финансирования.

"Сегодня поставки боеприпасов в рамках чешской инициативы "Снаряды для Украины" выровнялись, хотя в начале лета была просадка в этом вопросе из-за отсутствия финансов. По состоянию на сентябрь все идет по плану поставок, согласно согласованным графикам. Это достаточно серьезная поддержка на поле боя", – сказал он.

По словам замглавы МОУ, чешская "снарядная инициатива" позволяет Украине получать снаряды не только стандарта НАТО, но и советских образцов. Он выразил надежду на то, что инициатива продолжит работать и после того, как Украина получит законтрактованное ранее количество снарядов, которые обещала предоставить Чехия.

Между тем, недавно министерство обороны Чехии признало, что некоторые боеприпасы для Украины могут быть некачественными. Глава ведомства Яна Чернохова подтвердила, что среди закупленных снарядов могут случаться проблемные образцы.

Заявление Черноховой стало ответом на публикацию немецкого издания Handelsblatt, которое со ссылкой на украинских военных сообщило о проблемах с некоторыми снарядами, полученными от Чехии. По данным издания, у части боеприпасов были некачественные детонаторы. Это приводило к преждевременным взрывам и создавало угрозу украинским военным и технике.

Впрочем, сейчас Украина наконец-то смогла наладить производство боеприпасов для 155 мм артиллерии. Ранее в вопросах поставок снарядов "натовского" калибра ВСУ полагались исключительно на западных союзников.