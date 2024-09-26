Війна — день 946: у Вугледарі критична ситуація, а в Росії нова ядерна доктрина

Оперативно про головне за добу

Ситуація на Покровському напрямку залишається дуже напруженою, лише за попередню добу там загарбники намагалися просунутися понад п’ятдесят разів. Крім того, окупанти посилюють тиск на Лиманському напрямку, а також намагаються завершити оточення Вугледара. Українські захисники також мають успіхи — їм вдалося вибити ворога з агрегатного заводу у Вовчанську. При цьому росіяни готують новий масштабний удар, а серед цілей можуть бути українські атомні електростанції.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 26 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна знову під атакою російських дронів. У мережі повідомляють, що у повітряному просторі їх близько 30 одиниць

Про те, що відбувалося 23 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 943: окупанти просунулися на Донбасі та скинули авіабомби на Запоріжжя

З ситуацією в Україні за 24 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 944: росіяни намагаються прорватися під Покровськом та бомблять Харків

Про новини та події 25 вересня ми розповідали тут: Війна — день 945: просування росіян під Покровськом та критична ситуація у Вугледарі