Удар по лікарні у Сумах: з’явилися перші фото і відео з місця та нові деталі

Серед загиблих – поліцейський

З’явилися перші кадри з місця російського удару по лікарні у Сумах. Загинуло семеро людей, ще 12 постраждали, дані уточнюються, оскільки триває розбір завалів.

За уточненими даними в результаті атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на Суми попередньо 7 загиблих та 12 тяжких поранених. Про це повідомили у ОВА.

Фото з місця публікує "Суспільне". За даними прокуратури Сумської області, на момент вибухів у лікарні перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

Спочатку росіяни вдарили одним "шахедом", одна людина загинула, почалася евакуація. Коли на місці події рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуювали хворих, ворог завдав ще одного авіаудару. Через повторний обстріл загинули 5 людей, у тому числі й співробітник поліції, ще один поліцейський отримав поранення.

Як повідомили у МОЗ України, серед тяжко поранених — двоє медпрацівників: лікар і медсестра, які перебували у приймальному відділенні. Їх зараз оперують. Зруйновано приймальне відділення лікарні, частково зруйновано один із поверхів та дах будівлі.

У поліції області повідомили, що пошуково-рятувальна операція триває. На місці удару працюють поліцейські, вибухотехніки та усі профільні служби. Людей направляють у безпечні місця, дістають із-під завалів поранених, медики надають медичну допомогу.

Як повідомляв "Телеграф", 19 вересня росіяни обстріляли Суми керованими авіабомбами. Однією з них вони вдарили по Сумському геріатричному пансіонату, загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.