Росіяни вдарили "шахедами" по лікарні та житловому сектору в Сумах: є загиблі, серед них - поліцейський (оновлено)

Наслідки атаки росіян уточнюються

Близько 7:40 у суботу, 28 вересня, у місті Суми один за одним пролунало два потужних вибухи під час повітряної тривоги. Є два влучання "шахедів", постраждав заклад охорони здоров'я, також армія РФ спрямувала безпілотник на житловий сектор.

Про влучання повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. За його словами на місці працює ДСНС, медики "швидких" та поліція.

"Сьогодні, 29 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я в обласному центрі, застосувавши БпЛА типу "Шахед". Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", — повідомили у Сумській ОВА.

Оновлено 9:25 Станом на 9:20 відомо про 6 загиблих. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що під час першого обстрілу загинула одна людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу, у цей час росіяни завдали ще одного удару.

"Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", — написав він.

Оновлено. Внаслідок російських ударів "шахедами" У Сумах загинули люди, повідомляє "Суспільне". Попередньо, відомо про двох загиблих.

Як пишуть у Telegram-каналах місцеві жителі, вибухи були дуже потужними. На місця влучань поїхали "швидкі".

О 8:28 у Сумах знову пролунав вибух. За лічені хвилини до цього в області біло оголошено повітряну тривогу.

"Відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор. Наслідки удару уточнюються", — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, вночі та під ранок росіяни атакували Україну "шахедами". Вибухи лунали у Києві, де ППО збивала ворожі безпілотники. Уламки впали в Оболонському районі столиці, пошкоджено нежитлове приміщення. Також вибухи були під Черкасами та у Дніпрі.

Варто зазначити, що росіяни тероризують Суми регулярно, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. Так, близько 5:30 у вівторок, 24 вересня, у Сумах пролунав сильний вибух.

Як повідомляв "Телеграф", у п’ятницю 27 вересня російські військові вдарили ракетами по поліцейському управлінню у Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі.