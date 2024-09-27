У Кривому Розі різко зросла кількість жертв удару по управлінню поліції

У місті оголосять жалобу

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки росіян по поліцейському управлінню. Під завалами було виявлено бездиханні тіла ще двох людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у Кривому Розі у зв’язку із трагедією оголосять день жалоби.

"У понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби. Вічна пам’ять загиблим, співчуття рідним та близьким...", — йдеться у повідомленні Вілкула.

Декількома годинами раніше під завалами знайшли тіло жінки. Ще шість людей постраждали. Троє поранених з них – чоловіки 1978, 1979 та 1986 р.н. — були оперативно доставлені до лікарень міста (черепно-мозкові травми, різані рани, переломи).

Крім будівлі поліції постраждали 23 приватні будинки, 3 дев’ятиповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 26 вересня російські військові атакували Київ і область "шахедами". В результаті відбулася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки з подальшим горінням.