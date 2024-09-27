В Кривом Роге резко выросло число жертв удара по управлению полиции

В городе объявят траур

В Кривом Роге выросло количество погибших в результате ракетной атаки россиян по полицейскому управлению. Под завалами были обнаружены бездыханные тела еще двух человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, в Кривом Роге в связи с трагедией объявят день траура.

"В понедельник, 30 сентября, в Кривом Роге будет объявлен день траура. Вечная память погибшим, соболезнования родным и близким…", — говорится в сообщении Вилкула.

Несколькими часами ранее под завалами нашли тело женщины. Еще шесть человек пострадали. Трое раненых из них – мужчины 1978, 1979 и 1986 г.р. — были оперативно доставлены в больницы города (черепно-мозговые травмы, резаные раны, переломы).

Помимо здания полиции пострадали 23 частных дома, 3 девятиэтажки, учебное заведение, более 80 авто.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 26 сентября российские военные атаковали Киев и область "шахедами". В результате произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением.