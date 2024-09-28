У Києві вночі прогриміли вибухи: ППО працювала по ворожих безпілотниках

Повідомлень про наслідки знищення ударних безпілотників немає

У Києві вночі 28 вересня було чутно вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона столиці відпрацювала по російським ударним БПЛА, які спробували атакувати місто, але були виявлені та збиті.

Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що повідомлень про наслідки знищення ударних безпілотників немає, проте у Київській міській військовій адміністрації оголошували про повітряну тривогу.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – було сказано у повідомленні.

Зазначається, що від трьох до шести БПЛА могли спробувати атакувати Київ з боку Броварів, Гостомеля та Борисполя. Усі безпілотники було знищено протиповітряною обороною.

Зазначимо, що у четвер, 26 вересня, росіяни атакували Україну "шахедами", вибухи лунали в Києві та області. Внаслідок падіння уламків у Печерському районі талась розгерметизація газової труби.

Раніше "Телеграф" писав, що під час російської нічної атаки 25 вересня, українські захисники знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.