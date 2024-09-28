В Киеве ночью прогремели взрывы: ПВО работала по вражеским беспилотникам

Сообщений о последствиях уничтожения ударных беспилотников нет

В Киеве ночью 28 сентября были слышны взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона столицы отработала по российским ударным БПЛА, попытавшимся атаковать город, но обнаруженным и сбитым.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Сообщений о последствиях уничтожения ударных беспилотников нет, однако в Киевской городской военной администрации объявляли о воздушной тревоге.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – сказано в сообщении.

Отмечается, что от трех до шести БПЛА могли попытаться атаковать Киев со стороны Броваров, Гостомеля и Борисполя. Все беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной.

Отметим, что в четверг, 26 сентября, россияне атаковали Украину "шахедами", взрывы раздавались в Киеве и области. В результате падения обломков в Печерском районе происходила разгерметизация газовой трубы.

Ранее "Телеграф" писал, что во время российской ночной атаки 25 сентября, украинские защитники уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX.