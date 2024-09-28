Війна — день 948: Росія просувається на Донбасі та атакує з повітря

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 28 вересня 2024 року. Напередодні завершилася робоча поїздка президента України Володимира Зеленського до США, де він представив свій мирний план щодо завершення війни, зустрівся з колегою Джо Байденом та кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. В Україні тим часом було неспокійно, зокрема, Росія атакувала поліцейське управління у Кривому Розі ракетами, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Також Росія має просування в кількох населених пунктах на Донбасі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Майже 25 безпілотників ворога зараз перебуває у повітряному просторі України. Загроза є для низки східних, центральних та південних регіонів України.

00:00 У повітряному просторі України кілька груп "Шахедів". Крім того, раніше вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі та на Одещині.

Карта бойових дій від DeepState на Покровському та Курахівському напрямку в Донецькій області станом на початок доби виглядає так:

Карта боїв в Україні під Курахово та Покровськом від DeepState 28.09.2024

З ситуацією в Україні за 25 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 945: просування росіян під Покровськом та критична ситуація у Вугледарі

Про новини та події 26 вересня ми розповідали тут: Війна – день 946: у Вугледарі критична ситуація, а у Росії нова ядерна доктрина

Про те, що відбувалося 27 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 947: Зеленський зустрівся з Трампом, а РФ атакує "Кинджалами"