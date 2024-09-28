Без батька лишилися двоє дітей: названо им'я поліцейського, що загинув під час удару РФ по Сумах (фото)

Чоловіку було 43 роки

Під час ліквідації наслідків російського удару "шахедом" по лікарні в Сумах загинув поліцейський, стало відомо його ім'я. Ворог завдав повторного удару під час ліквідації наслідків першого.

Поліція Сумської області повідомляє, що під час другого удару росіян смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич. Він ніс службу в органах внутрішніх справ понад 20 років.

Загиблому поліціянту було 43 роки. В нього залишилася дружина, син та донька та мати.

"Добрим, щирим, позитивним — саме таким Ігор залишиться в пам’яті колег", — йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих через удар по лікарні в Сумах збільшилася до восьми. Поранених наразі 11.

Як повідомляв "Телеграф", 19 вересня росіяни обстріляли Суми керованими авіабомбами. Однією з них вони вдарили по Сумському геріатричному пансіонату, загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.