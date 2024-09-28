Без отца остались двое детей: названо имя полицейского, погибшего при ударе РФ по Сумам (фото)

Мужчине было 43 года

В ходе ликвидации последствий российского удара "шахедом" по больнице в Сумах погиб полицейский, стало известно его имя. Враг нанес повторный удар при ликвидации последствий первого.

Полиция Сумской области сообщает, что во время второго удара россиян смертельное ранение получил начальник сектора кадрового обеспечения Сумского райуправления полиции ГУНП в Сумской области полковник полиции Игорь Поладич. Он нес службу в органах внутренних дел более 20 лет.

Погибшему полицейскому было 43 года. У него осталась жена, сын и дочь и мать.

"Хорошим, искренним, положительным — именно таким Игорь останется в памяти коллег", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших из-за удара по больнице в Сумах увеличилось до восьми. Раненых на данный момент 11.

UPD: Количество погибших от утреннего вражеского удара по медицинским учреждениям Сум увеличилось. В настоящее время установлено, что погибли 9 человек, 12 получили ранения разной степени тяжести — ОВА.

Как сообщал "Телеграф", 19 сентября россияне обстреляли Сумы управляемыми авиабомбами. Одной из них они ударили по Сумскому гериатрическому пансионату, погиб один человек, еще несколько получили ранения.