Війна — день 950: на сході важка ситуація, КАБи стають надто серйозною проблемою

Оперативно про головне за добу

Ситуація на східному напрямку стає все важчою: біля Торецька, Покровська, у Часовому Ярі та в інших місцях йдуть важкі бої. При цьому величезною загрозою для України стають російські керовані авіабомби: схоже, що скоро терору, подібного до бомбардувань Харкова, Сум та Запоріжжя, можуть зазнати деякі інші міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Близько двох десятків ворожих безпілотників перебувають у повітрі в різних регіонах України.

Про те, що відбувалося 27 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 947: Зеленський зустрівся з Трампом, а РФ атакує "Кинджали"

З ситуацією в Україні за 28 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 948: Росія просувається на Донбасі та атакує з повітря

Про новини та події 29 вересня ми розповідали тут: Війна — день 949: росіяни тиснуть під Покровськом і посилюють обстріли