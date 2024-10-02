Війна — день 952: росіяни прориваються в Харківській області і тиснуть під Покровськом

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують наступ у районі Покровська, проте активно діють і інших напрямах. Наприклад, на Куп’янському напрямі загарбники здійснили локальний прорив і намагаються вийти на берег річки Оскіл. Також у них є успіхи в Вугледарі, який після двох років опору може бути остаточно захоплений будь-якої миті. Непроста ситуація і далеко від фронту, де через російські обстріли продовжать гинути мирні люди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У 72-й бригаді спростовують інформацію про повне захоплення Вугледару росіянами. Там зазначають, що більшість міста окуповано, але деяка частина перебуває під контролем ЗСУ.

Про новини та події 29 вересня ми розповідали тут: Війна — день 949: росіяни тиснуть під Покровськом та посилюють обстріли

Про те, що відбувалося 30 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 950: на сході важка ситуація, а КАБ стають занадто серйозною проблемою

З ситуацією в Україні за 1 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 951: росіяни наближаються до Покровська та оточують Вугледар