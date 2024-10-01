Війна — день 951: росіяни наближаються до Покровська і оточують Вугледар

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують свої наступальні дії на сході України, фокусуючи тиск на Покровському напрямку. Це дозволило їм просунутися на північ і зайняти населені пункти Крутий Яр та Червоний Яр, тим самим скоротивши відстань до Покровська до 8 кілометрів. Тим часом окупанти також нарощують удари КАБами по Запоріжжю, що може говорити про підготовку нового наступу в цьому районі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Над Україною помічено кілька БПЛА. Близько десятка з них перебувають у Миколаївській області.

00:00 Deepstate повідомляє, що росіяни увійшли до Вугледару з заходу та півдня.

З ситуацією в Україні за 28 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 948: Росія просувається на Донбасі та атакує з повітря

Про новини та події 29 вересня ми розповідали тут: Війна — день 949: росіяни тиснуть під Покровськом та посилюють обстріли

Про те, що відбувалося 30 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 950: на сході важка ситуація, КАБи стають занадто серйозною проблемою