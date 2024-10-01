Война — день 951: россияне приближаются к Покровску и окружают Угледар

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести свои наступательные действия на востоке Украины, фокусируя давление на Покровском направлении. Это позволило им продвинуться на север и занять населенные пункты Крутой Яр и Красный Яр, тем самым сократив расстояние до Покровска до 8 километров. Тем временем оккупанты также наращивают удары КАБами по Запорожью, что может говорить о подготовке нового наступления в этом районе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Над Украиной замечены несколько БПЛА. Около десятка из них находятся в Николаевской области.

00:00 Deepstate сообщает, что россияне вошли в Угледар с запада и юга.

С ситуацией в Украине за 28 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 948: Россия продвигается на Донбассе и атакует с воздуха

О новостях и событиях 29 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 949: россияне давят под Покровском и усиливают обстрелы

О том, что происходило 30 сентября, читайте в трансляции: Война — день 950: на востоке тяжелая ситуация, КАБы становятся слишком серьезной проблемой