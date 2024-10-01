Росія атакувала ринок в Херсоні: багато постраждалих та загиблих, усі подробиці (фото, відео)

Попередньо було скеровано балістичні ракети

У вівторок, 1 жовтня, зранку російська армія атакувала середмістя Херсона ринок. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Постраждало щонайменше 10 осіб, семеро загинуло станом на 10:30.

"Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію", — йдеться у повідомлені.

Станом на 10:00 ранку відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, з них пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, ушпиталено чотирьох поранених внаслідок обстрілу ринку у Центральному районі Херсона. Це жінки 68, 65 і 33 років та 65-річний чоловік.

"В усіх вибухові травми та уламкові поранення. На момент ворожої атаки вони перебували на вулиці. І на цю годину тіла трьох загиблих доставлені до бюро судово-медичної експертизи", — пише він.

За даними обласної прокуратури, внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також троє містян отримали поранення.

"1 жовтня 2024 року близько 9:00, війська РФ завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту" — додають слідчі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 29 вересня Росія масовано атакувала Запоріжжя, є прильоти.