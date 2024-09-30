У Києві пролунали сильні вибухи: працює протиповітряна оборона

Протиповітряна оборона відбиває напад окупантів

В Києві вночі 30 вересня було чутно сильні вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона відпрацювала по ударним безпілотникам, які російські окупанти запустили по місту.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Там оголосили повітряну тривогу та закликали мешканців столиці перебувати в укриттях, поки йде відбиття ворожої атаки.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – сказано у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що не менше 12 безпілотників перебувають у повітряному просторі Київської області. До п'яти одиниць з них попрямувало на Київ.

Як повідомляв "Телеграф", у п’ятницю 27 вересня російські військові вдарили ракетами по поліцейському управлінню у Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі.

У ніч проти суботи, 28 вересня та під ранок росіяни атакували Україну "шахедами", активно працювала ППО. Вибухи чули у кількох областях, а також у Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що під час російської нічної атаки 25 вересня, українські захисники знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.