Вибух за вибухом: Росія масовано атакувала Запоріжжя, є прильоти (оновлюється)

Літаки Су-34, які тероризують Запоріжжя, досі не здатні збити

Російські окупанти рано вранці 29 вересня атакували вдосконаленими керованими авіабомбами Запоріжжя. Удари завдавали літаки Су-34 з району тимчасово окупованих Молочанська та Токмака, вже вкотре ці літаки, які тероризують місто, не здатні збити.

Про вибухи повідомили кореспонденти "Телеграфу". Трохи пізніше про це повідомили секретар обласної ради Регіна Харченко та місцеві й моніторингові канали. Зазначається, що під ударами опинилися три райони міста.

Зазначається, що на місто приблизно з 05:30 по 06:20 скинули не менше 10 керованих авіабомб за ранок. Ворог свідомо обрав такий час удару, щоб вбити якнайбільше цивільного населення. Наслідки теракту окупантів поки що невідомі, проте у місцевих каналах пишуть про дим на місці одного з ударів та пожежу в приватному житловому секторі.

"Загалом ранок Запоріжжя та передмістя почався з близько 10 КАБ. Кривоножко, нормальний ранок, правда?", – написав канал "Николаевский Ванек", вочевидь звертаючись до командувача Повітряних сил України генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

08:05 Іван Федоров попереджає, що через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя.

08:00 За даними ДСНС, внаслідок масованих авіаударів по Запоріжжі 4 особи отримали травми, з них одна людина врятована. Значні руйнування отримали багатоповерхові та 6 приватних будинків у різних районах міста. Попередньо під завалами багатоквартирного будинку може бути жінка.

07:44 Іван Федоров опублікував низку фотографій з місця події.

07:20 Ось такі "подарунки" знаходять запоріжці після атаки росіян

07:05 Понад 10 ударів КАБами нанесли вороги по Запоріжжю Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди — ОВА.

07:00 Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров офіційно повідомив, що окупанти влучили у житловий будинок. Є поранені.

"Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються", – написав він.

06:45 Ворог знову атакував місто керованими авіабомбами. На Запоріжжя полетіло не менше чотирьох авіабомб. Знову бомблять Су-34.

06:30. Місцеві канали повідомляють, що в місті бачать "швидкі", які їдуть на місце одного з ударів. Попередньо, окупанти влучили КАБами у багатоповерховий будинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 вересня російські війська вперше атакували Запоріжжя авіабомбами. Після цього почали з’являтися повідомлення про перебої з електрикою у будинках городян.

Ввечері 23 вересня окупанти знову атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. З району тимчасово окупованого Молочанська Запорізької області ворог випустив не менше чотирьох КАБів у бік міста.