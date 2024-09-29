Враг атаковал Запорожье управляемыми бомбами: в городе слышны взрывы (обновлено)

Самолеты Су-34, терроризирующие Запорожье, до сих пор не способны сбить

Российские оккупанты рано утром 29 сентября атаковали усовершенствованными корректируемыми авиабомбами Запорожья. Удары наносили самолеты Су-34 из района временно оккупированных Молочанска и Токмака, в который раз эти самолеты, терроризирующие город, не способны сбить.

О взрывах сообщили секретарь областного совета Регина Харченко и местные и мониторинговые каналы. Под ударами оказались три района города.

Отмечается, что на город примерно с 05:30 по 06:20 сбросили не менее 10 корректируемых авиабомб за утро. Враг сознательно выбрал такое время удара, чтобы убить как можно больше гражданского населения. Последствия теракта оккупантов пока неизвестны, однако в местных каналах пишут о дыме на месте одного из ударов и пожара в частном жилищном секторе.

"Итого, утро Запорожья и пригорода началось с около 10 КАБ. Кривоножко, нормальное утро, правда?", — написал канал "Николаевский Ванек", очевидно обращаясь к командующему Воздушным силам Украины генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко.

Обновлено. Местные каналы сообщают, что в городе видят скорые, которые едут на место одного из ударов. Предварительно, оккупанты попали КАБами в многоэтажный дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 сентября российские войска впервые атаковали Запорожье авиабомбами. После этого начали появляться сообщения о перебоях с электричеством в домах горожан.

Вечером 23 сентября оккупанты снова атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Из района временно оккупированного Молочанска Запорожской области враг выпустил не менее четырех КАБ в сторону города.