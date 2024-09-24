Россия могла ударить по Запорожью редкими бомбами: что о них известно

Российским ВПК возобновил производство этих бомб

Россия, вероятно, использовала редкие авиабомбы ФАБ-500Т для недавних ударов по Запорожью. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала видео, где саперы обезвреживают неразорвавшуюся авиабомбу.

Это позволяет предположить, что при атаке применяли именно ФАБ-500Т, которые враг модернизировал с помощью модуля УМПК, пишет Defense Express. По информации издания, подобные авиабомбы использовались при ударах по Харькову в июне 2024 года.

ФАБ-500Т – это авиабомба, созданная еще в советский период для самолетов МиГ-25РБ. Буква "Т" в названии означает "термостойкая". Она должна была выдерживать высокие температуры, которые возникали из-за большой скорости. А МиГ-25РБ тогда мог разогнаться максимально до 3000 км/ч.

По словам Defense Express, аэродинамика ФАБ-500Т при соответствующем разгоне МиГ-25РБ могла обеспечивать дальность применения до 30-40 километров даже без дополнительного оборудования. В этом же случае таким оборудованием выступает модуль УМПК для превращения обычной бомбы в управляемую, а дальность увеличивается еще больше.

МиГ-25РБ и ФАБ-500Т

В отличие от стандартных ФАБ-500М62, ФАБ-500Т имеет более удлиненную форму и несколько меньшее количество взрывчатого вещества — 260 килограммов против 300. Возобновление производства этих бомб российским ВПК фиксировалось еще в марте 2024 года.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиационными бомбами (КАБ). По уточненным данным, пострадал 21 человек, в том числе несовершеннолетний. Кроме того, повреждены многоэтажки и учебные заведения.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне сбросили КАБ на дом престарелых в Сумах. Есть пострадавшие и погибший