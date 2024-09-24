Росія могла вдарити по Запоріжжю рідкісними бомбами: що про них відомо

Російським ВПК відновив виробництво цих бомб

Росія, ймовірно, використала рідкісні авіабомби ФАБ-500Т для недавніх ударів по Запоріжжю. Державна служба з надзвичайних ситуацій України опублікувала відео, де сапери знешкоджують авіабомбу, яка не вибухнула.

Це дозволяє припустити, що під час атаки застосовували саме ФАБ-500Т, які ворог модернізував за допомогою модуля УМПК, пише Defense Express. За інформацією видання, схожі авіабомби використовувалися під час ударів по Харкову в червні 2024 року.

ФАБ-500Т — це авіабомба, створена ще в радянський період для літаків МіГ-25РБ. Літера "Т" в назві означає "термостійка".Вона мала витримувати високі температури, які виникали через велику швидкість. А МіГ-25РБ тоді міг розігнатися максимально до 3000 км/год.

За словами Defense Express, аеродинаміка ФАБ-500Т за умови відповідного розгону МіГ-25РБ могла забезпечувати дальність застосування до 30-40 кілометрів навіть без додаткового обладнання. У цьому ж випадку таким обладнанням виступає модуль УМПК для перетворення звичайної бомби на керовану, а дальність збільшується ще більше.

МіГ-25РБ та ФАБ-500Т

На відміну від стандартних ФАБ-500М62, ФАБ-500Т має більш видовжену форму і трохи меншу кількість вибухової речовини — 260 кілограмів проти 300. Відновлення виробництва цих бомб російським ВПК фіксувалося ще в березні 2024 року.

Нагадаємо, у неділю, 23 вересня, російські війська вдарили по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами (КАБ). За уточненими даними, постраждала 21 людина, у тому числі — неповнолітня. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки та навчальні заклади.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни скинули КАБ на будинок престарілих у Сумах. Є постраждалі та загиблий