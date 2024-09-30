В Киеве раздались сильные взрывы: работает противовоздушная оборона

Противовоздушная оборона отражает нападение окупантов

В Киеве ночью 30 сентября были слышны сильные взрывы. Предварительно противовоздушная оборона отработала по ударным беспилотникам, которые российские оккупанты запустили по городу.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Там объявили воздушную тревогу и призвали жителей столицы находиться в укрытиях, пока идет отражение вражеской атаки.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что не менее 12 беспилотников находятся в воздушном пространстве в Киевской области. До пяти единиц из них направилось на Киев.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу 27 сентября российские военные ударили ракетами по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие.

В ночь на субботу, 28 сентября и под утро россияне атаковали Украину "шахедами", активно работала ПВО. Взрывы слышали в нескольких областях, а также в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал, что во время российской ночной атаки 25 сентября, украинские защитники уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX.