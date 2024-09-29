Россию массировано атаковали дроны: много взрывов и пожаров, появились впечатляющие видео

На некоторых участках произошли пожары

В ночь на 29 сентября в ряде российских областей прогремели взрывы. На местах произошли возгорания. Местная власть уже успела отчитаться о якобы сбитии беспилотных летательных аппаратов.

Информация об этом была опубликована в различных пабликах. Как отмечается, взрывы слышали в Воронеже, Цимлянске Ростовской области, а также в Волгоградской области.

"В Азовском районе силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава. Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание. Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет", — заявил губернатор Ростовской области.

Тем временем в Воронеже обломки сбитого БПЛА попали в жилой комплекс Предварительно, пострадавших нет.

"Пожар произошёл в жилой застройке в левобережной части города из сбитого БПЛА. Сотрудники МЧС находятся на месте возгорания. Обломки нескольких сбитых беспилотников горят на земле на окраинах города и за его пределами: по предварительным данным, повреждена крыша одного жилого дома", — говорится в сообщении.

На пустыре перед ЖК сгорели обломки сбитого беспилотника. Местные говорят, что выбило стёкла минимум в шести квартирах. Также сильно посечены несколько автомобилей.

В Волгоградской области тем временем после взрывов случился пожар в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.

Жители Ейска сообщали, что слышали от 3 до 6 взрывов в небе и увидели яркие вспышки. Муниципальный депутат Батуринец заявил, что якобы сработала система ПВО. Об этом пишет SHOT.

"Ещё одна атака беспилотника ВСУ в Краснодарском крае произошла селе Шабельское. Подавленный силами РЭБ дрон врезался в дерево. Взрывной волной выбило окна и двери у жилого дома. Обломками поврежден автомобиль. Обошлось без пострадавших. Территория оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб. Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам", — заявил губернатор Кондратьев.

В поселке Котлубнь Волгоградской области во время атаки могла быть уничтожена пусковая установка для иранских баллистических ракет Fath-360. Россияне получили ее только в эту пятницу и "надежно" спрятали. В настоящее время там пожар и детонируют боеприпасы.

В сети сообщают, что в Ейске был прилет по аэродрому "Балтимор". На нем могли хранить ракеты "Кинжал", которые россияне запускают по Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 сентября был атакован дронами Новошахтинск Ростовской области РФ.