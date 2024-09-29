Росію масовано атакували дрони: багато вибухів та пожеж, з’явилися вражаючі відео

На деяких ділянках сталися пожежі

У ніч на 29 вересня в низці російських областей пролунали вибухи. На місцях сталися спалахи. Місцева влада вже встигла відзвітувати про нібито збиття безпілотних літальних апаратів.

Інформація про це була опублікована у різних пабліках. Як зазначається, вибухи чули у Воронежі, Цимлянську Ростовської області, а також у Волгоградській області.

"В Азовському районі силами ППО знищено 4 БПЛА. Після падіння уламків одного з них спалахнула суха трава. Рятувальні підрозділи, які виїхали на місце ландшафтної пожежі, оперативно загасили спалах. Постраждалих і руйнувань на землі, за попередніми даними, немає", — заявив губернатор Ростовської області.

Тим часом у Воронежі уламки збитого БПЛА потрапили до житлового комплексу Попередньо постраждалих немає.

"Пожежа сталася в житловій забудові в лівобережній частині міста із збитого БПЛА. Співробітники МНС перебувають на місці займання. Уламки кількох збитих безпілотників горять на землі на околицях міста і за його межами: за попередніми даними, пошкоджено дах одного житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

На пустирі перед РК згоріли уламки збитого безпілотника. Місцеві кажуть, що вибило шибки мінімум у шести квартирах. Також сильно відвідано кілька автомобілів.

У Волгоградській області тим часом після вибухів сталася пожежа в районі селища Сади Придонья Городищевського району.

У селищі Котлубнь Волгоградської області під час атаки могло бути знищено пускову установку для іранських балістичних ракет Fath-360. Росіяни отримали її тільки цієї п'ятниці й "надійно" сховали. Наразі там пожежу та детонують боєприпаси.

Жителі Єйська повідомляли, що чули від 3 до 6 вибухів у небі та побачили яскраві спалахи. Муніципальний депутат Батуринець заявив, що нібито спрацювала система ППО. Про це пише SHOT.

"Ще одна атака безпілотника ЗСУ у Краснодарському краї сталася у селі Шабельське. Пригнічений силами РЕБ дрон врізався в дерево. Вибуховою хвилею вибило вікна та двері біля житлового будинку. Уламками пошкоджено автомобіль. Обійшлося без постраждалих. Територія оточена, на місці працюють співробітники екстрених служб., яка мешкає в будинку, допомогли на якийсь час переїхати до родичів", — заявив губернатор Кондратьєв.

У мережі повідомляють, що в Єйську був приліт аеродромом "Балтімор". На ньому могли збирати ракети "Кинджал", які росіяни запускають по Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 вересня був атакований дронами Новошахтинська Ростовської області РФ.