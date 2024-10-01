Россия атаковала рынок в Херсоне: много пострадавших и погибших, все подробности (фото, видео)

Предварительно были направлены баллистические ракеты

Во вторник, 1 октября, утром российская армия атаковала в центре Херсона рынок. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. Пострадали не менее 10 человек, семеро погибли по состоянию на 10:30.

"Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 утра известно по меньшей мере о восьми пострадавших. Предварительно, из них пять человек погибли, еще трое ранены.

По словам начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, госпитализированы четыре раненых в результате обстрела рынка в Центральном районе Херсона. Это женщины 68, 65 и 33 лет и 65-летний мужчина.

"У всех взрывные травмы и осколочные ранения. На момент вражеской атаки они находились на улицах. И в настоящее время тела троих погибших доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы", — пишет он.

По данным областной прокуратуры, в результате обстрела погибли семь гражданских — три женщины и четверо мужчин. Также трое горожан получили ранения.

"1 октября 2024 около 9:00 войска РФ нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по Херсону. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта" — добавляют следователи.

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