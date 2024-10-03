Война — день 953: оккупанты бомбят Харьков и атакуют на нескольких направлениях

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают давить на востоке Украины. В основном их силы сфокусированы на направлении Покровска, однако их наступление замечено и в других местах вроде Лиманского, Купянского и Торецкого направлений. Местами у оккупационных сил есть успехи, к которым можно отнести завершение захвата Угледара. Аналитики не исключают, что теперь захватчики сфокусируют свои силы на попытках выбить украинские силы из Курахово. На фоне этого россияне не прекращают обстреливать мирные города и особенно достается Харькову.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 3 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне нанесли удар авиабомбой по жилому дому в Харькове. Пока известно о восьмерых пострадавших, среди которых трехлетняя девочка.

О том, что происходило 30 сентября, читайте в трансляции: Война — день 950: на востоке тяжелая ситуация, КАБы становятся слишком серьезной проблемой

С ситуацией в Украине за 1 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 951: россияне приближаются к Покровску и окружают Угледар

О новостях и событиях 2 октября мы рассказывали здесь: Война — день 952: россияне захватили Угледар и готовят наступление на Запорожье